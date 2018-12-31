Son Dakika Haberleri: Vali Vekili Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Vekili Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Van Valisi vekili Sinan Aslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Vekili Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Van Valisi vekili Sinan Aslan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, bir yılı daha yaşanan önemli gelişmeler, sevinçler, hüzünler, acı ve tatlı pek çok hadiseyle geride bırakmaya hazırlandıklarını kaydetti.

2018 yılında özellikle Van'da ve bölgede huzur ve güven ortamının tam anlamıyla hakim olması vatandaşların günlük yaşamlarını, esnaf ve tacirin ekonomik faaliyetlerini sıkıntısız sürdürmesine, dolayısıyla 2019'un daha mutlu karşılanmasına vesile olduğunu kaydeden Aslan, şöyle devam etti:

"2018 boyunca, valiliğimiz başta olmak üzere, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlıklarımız ve belediye başkanlıklarımız ile tüm kamu kurum yöneticilerimiz, iş birliği içerisinde daha yaşanabilir Van şehri için omuz omuza, devletimizin tüm imkanlarını yerinde ve zamanında kullanarak, kentimizin önemli ihtiyaçlarını, kaliteli hizmetleri ve büyük yatırımları hayata geçirdi. İnanıyorum ki yeni yılda da kamu hizmetleri yine vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütülecek, inşallah tesis edilen huzur ve güven ortamına halel gelmeyecek ve 2019 yılı Van için Vanlı hemşehrilerimiz için önceki yıldan daha güzel gelişmelere sahne olarak, daha mutlu geçecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:07 Kaynak: AA

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