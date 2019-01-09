Vali Vekili Tanışır'dan Kutlama Mesajları

Sinop
Vali Vekili Mehmet Tanışır
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
ile İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tanışır, mesajında, demokrasinin temel taşlarından basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu, kurumlarla vatandaş arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunmasında önemli görev üstlendiğini belirtti.
Ulusal basının yanında Sinop ve bölgede yaşanan gelişmelerden kendilerinin haberdar olmasını sağlayan yerel basının her koşulda şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle başarıyla görev yaptığını anlatan Tanışır, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin kamuoyuna ulaştırılması görevini yerine getirirken meslek ilkelerinden ayrılmadan, bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan basın mensubu arkadaşlarımı kutluyorum. Bu vesileyle değerli basın çalışanlarının, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm çalışanlara meslek hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"İdareciler Günü" mesajı
Tanışır, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda ise mülki idare amirlerinin devletin önemli bir yapı taşı olduğuna işaret etti.
İdarecilerin bulundukları mevkide yasalar gereği devleti ve hükümeti temsil yetkisine sahip, vatandaşın mutluluğu ve refahı için hizmet eden toplumsal önder konumunda olduklarına dikkati çeken Tanışır, şunları kaydetti:
"Mülki idare amirlerimiz milletimizin huzuru ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin hareket eden, devleti ve milleti temsil sıfatıyla vatandaşlarımızın can ve malının korunması için her türlü tedbiri alan, vatandaşlarımıza efendilik değil, hizmetkar anlayışıyla mesleki misyonun canlı tutulmasını sağlayan görev anlayışına sahip idarecilerdir. Ülkemizi geleceğe taşıyan projelerin başarıya ulaşmasında etkin rol oynayan, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet etme idealini de özümseyen ve önceleyen idarecilerimiz her zaman aynı azim, kararlılık ve çalışma gayretiyle vazifelerini icra etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan gurur duyduğum idarecilerimizin bu mutlu gününde milletimize hizmet için gösterilen üstün gayret anlayışıyla çalışan, ülkemizin gelişmesinde ve her alanda seviyesinin yükseltilmesinde emek sarf eden tüm meslektaşlarımın günlerini kutluyor, aileleriyle sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."