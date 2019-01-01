Son Dakika Haberleri: Vali Vekili Taşdöğen'den Yeni Yıl Ziyareti

Vali Vekili Taşdöğen'den Yeni Yıl Ziyareti

26 dakika önce

Bilecik Vali vekili Mehmet Taşdöğen, yeni yıl nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Vekili Taşdöğen'den Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]
Bilecik Vali vekili Mehmet Taşdöğen, yeni yıl nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali vekili Taşdöğen, eşi Zuhal Taşdöğen, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Çelik Dost ile birlikte huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelen ve pasta kesen Vali Vekili Taşdöğen, çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulunarak, "Derslerinizde başarılar diliyorum. Gelecekte bizim bulunduğumuz makamlara sizler geleceksiniz. Onun için geleceğimizin teminatı olan sizler, derslerinize çalışmalısınız. Burada bir aile gibisiniz ve bu birlikteliğinizi devam ettirin. Devlet olarak her türlü ihtiyaçlarınız karşılanmakta, size düşen geleceğinizi belirleyecek hedefe ilerlemek" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

Hatice Çarpar, Rahmi Köse, Bilecik, Yaşam
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