Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika
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Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3)

24.08.2022 21:08
Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3)

VALİ VEKİLİ YILMAZ'DAN, YARALILARA ZİYARETMuğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'le birlikte Marmaris'teki kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

VALİ VEKİLİ YILMAZ'DAN, YARALILARA ZİYARET

Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'le birlikte Marmaris'teki kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz ve beraberindekiler hastane görevlilerinden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Cavit AKGÜN- Tuba GÜRSES/MARMARİS (Muğla), -


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Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi! Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (4) Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (4)
Kaynak: DHA

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ertuğ Şevket Aksoy, Ali Yılmaz, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3) - Son Dakika
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