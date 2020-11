Vali Yakup Canbolat'tan "12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü" mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında doğal afetlerin gündelik yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, bu afetlerin etkisini azaltmanın, kayıpları en aza indirmenin, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim almasıyla mümkün olacağını bildirdi.

Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi için eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesi gerektiğini ifade eden Canbolat, şunları kaydetti:

"Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır. Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır."

Canbolat, mesajına şöyle devam etti:

"Bu durum göz önüne alınınca millet olarak her bir vatandaşımızın doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi, 'Afet Bilinci' eğitimlerini alması gerekmektedir. Afet eğitimi istenildiği düzeyde alındığında hiç şüphem yok ki her an bir afet olacakmış gibi hazırlıklı, hiç afet olmayacakmış gibi rahat oluruz. Mesajımı vefatının 82. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü ile bitirmek isterim, 'Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."