Vali Yaman çalışmaları denetledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yaman, çalışmaların biran önce bitirilerek vatandaşların hizmetine alınması için talimat verdi.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi kampüsünde çalışmaları devam eden profesyonel bisiklet parkuru, Yeni TOKİ ve Yalım Mahallesinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu. Proje ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Yaman, çalışmaların biran önce bitilmesi için yetkililere talimat verdi. Çalışanlarla yakından ilgilenen Vali Yaman, daha sonra çalışanlarla fotoğraf çekti.



Vali Mustafa Yaman, alt yapı çalışmaları nedeniyle oluşan sıkıntıların biran önce giderilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Hava şartlarının iyi olmasıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Vali Yaman, "Bugün hem üniversitemizde yapmış olduğumuz profesyonel bisiklet parkuru BMX parkuru, Yeni TOKİ ve Yalım Mahallesinde sokak sağlıklaştırmaları ve alt yapı çalışmalarından kaynaklı sıkıntıların giderilmesi için parke ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. İnşallah kısa süre içerisinde burada ki sıkıntıları gidermiş olacağız" dedi.



Muhtarlarla istişare içerisinde çalıştıklarını dile getiren Vali Yaman, "Muhtar arkadaşlarımız ile istişare içerisindeyiz. Onların bize aktarmış oldukları sıkıntıları yerinde görerek bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" diye konuştu. - MARDİN