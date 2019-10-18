Son Dakika Haberleri: Vali Yaman'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Vali Yaman'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

Vali Yaman'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

3 dakika önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yaman'dan

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yaman mesajında, muhtarların, vatandaşlara kaliteli, verimli, etkili, kamu hizmeti sunma, vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltme, refah seviyelerini arttırma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutlarım. Bu duygu ve düşünceler ile muhtarlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum."

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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