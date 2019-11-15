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Vali Yaman'dan yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme

6 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, merkez ve kırsal mahallelerde yapımı devam eden yol ve taziye evi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Yaman'dan yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, merkez ve kırsal mahallelerde yapımı devam eden yol ve taziye evi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Yaman, merkez Artuklu ilçesindeki İstasyon Mahallesinde Kırsal Yollar Bakım Onarım ve Yapım Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen parke döşeme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Büyük bölümü tamamlanan çalışma için esnaf ve vatandaşlar Yaman'a teşekkür etti. Yaman da esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorunları dinledi.

Daha sonra Yaylı, Beşevler, Eşme ve Yeşilköy Mahallelerinde yol asfaltlama ve sati kaplama çalışmalarını ile yapımı süren taziye evlerinde inceleme yapan Yaman, vatandaşlarla bir araya geldi, taziye ziyaretinde bulundu.

Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerdeki çalışmalara hızla devam ettiklerini ifade etti.

Yaman kırsal mahallelerde karşılaştığı çocuklara forma ve oyuncak hediye etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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