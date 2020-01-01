Vali Yaman'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yaman'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Vali Yaman'dan yeni yıl ziyaretleri

6 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, nöbet tutan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, taksici esnafını hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Vali Yaman'dan yeni yıl ziyaretleri, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, nöbet tutan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, taksici esnafını hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yeni yılını kutladı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve daire başkanları Merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulunarak pasta kesti, polislerin yeni yılını tebrik etti.


İl Jandarma Komutanlığı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri, jandarma ve polislerin uygulama noktalarını, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesindeki koruma altındaki çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yaman, Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaşın telefonuna cevap vererek şikayetini dinledi. Yaman, daha sonra kendisini tanıtarak vatandaşın yeni yılını kutladı.


Taksi durağındaki şoför esnaf ile bir araya gelen Yaman, burada bir süre sohbet ettikten sonra yeni yıllarını tebrik ederek Devlet Hastanesine geçiş yaptı. Hastanede yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni yıla hastanede giren vatandaşlara sağlık ve mutluluk diledi.


Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla görev başında giren görevli personelin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına ziyarette bulunduğunu belirtti. Yeni yıla girerken kentte herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyleyen Yaman, "Mardin, 2019 yılını huzur içerisinde geçirdi. Özellikle hizmet sektöründeki esnafımızın yüzü güldü. 5,5 milyonun üzerinde turist ağırladık. Bir milyondan fazla yatılı turist ağırladık. Bunlar önemli tabii. Yeni turizm yatırımları devam ediyor. Bunun sebebi de şehrimiz ve bölgemizdeki huzur" dedi.


Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Bu akşam İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Güvenlik Koruyucularımızla birlikte 13 bin 700 görevlimizle Mardin'in her noktasında görev yapıyoruz. Operasyonlarımız var. Kontrol noktalarında görevlilerimiz görevleri başında. 2019'un bu son saatlerini de, sene içerisinde huzur içerisinde geçirdiğimiz gibi huzur içerisinde geçireceğiz. 2020 yılının da huzur içerisinde geçeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onun riyasetinde bölgede huzur oluştu. İçişleri Bakanlığı ile bakanlıkların koordinasyonu çok önemliydi bu mücadelede. Bölgedeki idari amirler ve vatandaşlar hep birlikte huzura katkı sağladı. Bütün dünyaya, ülkemize ve Mardin'imize huzur diliyorum. İnşallah her zamanda böyle olur." - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı
Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
06:42 Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika
06:41 FLAŞ - Son Dakika
06:40 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
06:37 ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
06:36 Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:50:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yaman'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]