Vali Yaman gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Yaman gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Yaman gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.


Vali Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı. 2017 yılında yapılan önemli operasyonlarla Mardin'in huzurlu bir şehir haline geldiğini kaydeden Vali Yaman, "Artık önümüze bakıyoruz. Türkiye'de en fazla tercih edilen ve görülmesi gereken yerlerin ilk 7'si içerisindeyiz. 2018 yılında 3 milyon 500 binin üzerinde turist ağırladık. Bunun 810 bini yatılı. 2019 yılındaki hedefimiz ise 5 milyonun üzerindeydi. 5 milyon 500 bini üzerinde turist ağırladık bunlardan bir milyonun üzerinde yatılı olmak üzere. Şehre huzur geldikçe özellikle hizmet sektörünün kalitesi, kapasitesi, rekabeti iyi hale gelmiş oldu. Şehirde huzur artmasına rağmen basın mensuplarının çalışma şartları zor. Onu da biliyoruz. Modern çağda teknolojik imkanlar artıkça, çalışma alanlarında farklı zorluklarda oluşuyor. Türkiye'de önemli gazeteler elektronik hayata geçti. Mardin, tarihi ve kimliği ile Türkiye'de görev yapılabilecek en güzel illerden bir tanesi. Burada sizlerle çalışmaktan dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. İnşallah daha güzel günler olacak. Kamu kurumları 2020 yılının hazırlıklarını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yılın bütçesi oluştu. Ona göre yine yollar, taziye evleri ve sosyal projelerle devam edeceğiz hep beraber. Çalışmalarımızda bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehre vermiş olduğunu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle yüzümüz güler" dedi.


Programda Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü de, birer konuşma yaptı.


Çekilen toplu fotoğrafların ardından program son buldu. - MARDİN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mustafa Yaman, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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