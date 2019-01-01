Son Dakika Haberleri: Vali Yaman, Güvenlik Güçleri ve Gece Çalışanların Yeni Yılını Kutladı

Vali Yaman, Güvenlik Güçleri ve Gece Çalışanların Yeni Yılını Kutladı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, güvelik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, güvelik güçleri ve gece çalışanların yeni yılını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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