Son Dakika Haberleri: Vali Yaman, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Yaman, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Vali Yaman, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

7 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 7'si öğrenci 8 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

Vali Yaman, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 7'si öğrenci 8 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, beraberindeki İl Mili Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile sabah saatlerinde Mardin- Mazıdağı kara yolunda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AR 892 plakalı servis minibüsünün, Yukarı Konak Mahallesi mevkisinde tıra arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Vali Yaman, yaralıların durumu hakkında hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürü uzman doktor Saffet Yavuz'dan bilgi alırken yaralı öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Öte yandan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ağır yaralanan araç sürücüsünün ameliyata alındığı öğrenildi. - MARDİN

Mustafa Yaman, Yakup Sarı, Mardin, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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