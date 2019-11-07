Son Dakika Haberleri: Vali Yaman organlarını bağışladı
Son Dakika Güncel Vali Yaman organlarını bağışladı

Vali Yaman organlarını bağışladı

7 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organlarını bağışlayarak vatandaşlara da organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Vali Yaman organlarını bağışladı, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organlarını bağışlayarak vatandaşlara da organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız ve beraberindekileri kabul etti. İl Sağlık Müdür Yavuz, hafta kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ziyarette organ bağışında bulunarak, 'organ bağış kartı' aldı.


Vali Yaman, organı bağışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bu kampanyaya destek olduğunu belirtti. Vatandaşların bu kampanyaya katılmalarını arzu ettiğini ifade eden Yaman, "Bende bugün kampanyaya destek amacıyla organlarımı bağışladım ve organ bağışı kartımı aldım. Organ bağışı çok önemlidir. İnsan yaşadığı süre içerisinde çok fazla kaza ve hastalıklara maruz kalabiliyor. İnsanlar öldükten sonra da geride kalan insanlara yardımcı olmak istiyorlar. Bu çalışma ile organ bağışı duyarlılık ve farkındalığını artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bir form doldurarak organlarını bağışlayabilirler. İl Sağlık Müdürlüğü, bu doğrultuda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan dolayı Müdürlüğümüzü kutluyorum. Duyarlı hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.


İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a organ bağışına göstermiş olduğu ilgi ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 7 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:20:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yaman organlarını bağışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]