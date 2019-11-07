Vali Yaman organlarını bağışladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organlarını bağışlayarak vatandaşlara da organ bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız ve beraberindekileri kabul etti. İl Sağlık Müdür Yavuz, hafta kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ziyarette organ bağışında bulunarak, 'organ bağış kartı' aldı.



Vali Yaman, organı bağışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bu kampanyaya destek olduğunu belirtti. Vatandaşların bu kampanyaya katılmalarını arzu ettiğini ifade eden Yaman, "Bende bugün kampanyaya destek amacıyla organlarımı bağışladım ve organ bağışı kartımı aldım. Organ bağışı çok önemlidir. İnsan yaşadığı süre içerisinde çok fazla kaza ve hastalıklara maruz kalabiliyor. İnsanlar öldükten sonra da geride kalan insanlara yardımcı olmak istiyorlar. Bu çalışma ile organ bağışı duyarlılık ve farkındalığını artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bir form doldurarak organlarını bağışlayabilirler. İl Sağlık Müdürlüğü, bu doğrultuda bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan dolayı Müdürlüğümüzü kutluyorum. Duyarlı hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.



İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a organ bağışına göstermiş olduğu ilgi ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - MARDİN