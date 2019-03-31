Son Dakika Haberleri: Vali Yaman Oyunu Kullandı

Vali Yaman Oyunu Kullandı

1 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman eşi Gülseren Yaman ile birlikte yerel seçimler için oyunu kullandı.

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman eşi Gülseren Yaman ile birlikte yerel seçimler için oyunu kullandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi için oylarını Artuklu Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Zinciriye İlkokulu'nda 1295 numaralı sandıkta kullandı. Vali Yaman, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı ve güzel olacağını düşündüğünü söyledi. Mardin genelinde bin 834 sandıkta 484 bin civarında vatandaşın oy kullanacağını dile getiren Yaman, "12 binin üzerindeki güvenlik görevlimiz, asker, polis ve korucularımızla vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtabilmeleri konusunda tedbirler alındı" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

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