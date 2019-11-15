Vali Yaman, yapımı devam eden yol ve taziyeevi çalışmalarını denetledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, merkez ve kırsal mahallelerde yapımı devam eden yol ve taziyeevi çalışmalarını denetledi.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, merkez Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Kırsal Yollar Bakım Onarım ve Yapım Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca, parke döşeme çalışması yapılan İstasyon Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Büyük bölümü tamamlanan çalışma için esnaf ve vatandaşlar Vali Yaman'a teşekkür etti. Vali Yaman, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunları dinledi, çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Yaylı, Beşevler, Eşme ve Yeşilköy mahallelerinde yol asfaltlama ve sati kaplama çalışmalarını ile yapımları devam eden taziyeevlerinde inceleme yapan Vali Yaman, vatandaşlarla bir araya geldi, taziyelerine katıldı. Vatandaşları dinleyen Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerde ki çalışmalara hızla devam ettiklerini ifade etti.



Vali Yaman, kırsal mahallelerde ki çocuklara forma ve oyuncaklar hediye etti. - MARDİN