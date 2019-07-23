Vali yaralıları hastanede ziyaret etti
20 dakika önce
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Valisi Abdullah Erin
, Ceylanpınar
ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye
'nin Resulayn kentinden atılan roketin bir eve isabet etmesi sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roket ile ilgili incelemede bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Gece saat 21.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Resulayn kentinden atılan 2 roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.
(Siber Kuş/İHA)
Ceylanpınar'a roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu Ceylanpınar'da roketin düştüğü evin içi görüntülendi 14 AB ülkesi, Akdeniz'deki göçmenleri paylaşmayı kabul etti