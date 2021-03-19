Vali Yardımcı Taşdöğen'den Rektör Beydemir'e veda ziyareti - Son Dakika

Vali Yardımcı Taşdöğen'den Rektör Beydemir'e veda ziyareti
19.03.2021 10:45
Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e vefa ziyareti gerçekleştirdi.
Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e vefa ziyareti gerçekleştirdi.
2014 yılından bu yana Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrıldı. Bilecik'te 7 yıldır Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan halk tarafından sevilen Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrılırken, veda ziyaretlerine başladı. Taşdöğen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ederek, sohbet etti. Taşdöğen'e Bilecik'e yaptığı kıymetli çalışmalardan dolayı teşekkür ederek Rektör Beydemir, bundan sonraki yaşamında esenlikler diledi. - BİLECİK
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