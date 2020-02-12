Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret - Son Dakika

Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret
14 dakika önce
Bilecik Vali yardımcıları Bayırköy ziyaretinde belediye başkanından belde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldılar.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Bilecik Vali yardımcıları Bayırköy ziyaretinde belediye başkanından belde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldılar.
Bilecik Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Rahmi Köse, Bayırköy beldesinde bir takım incelemelerinin ardından Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yaman, vali yardımcılarına belde de yapımı devam projeler ve 2020 yılında hayata geçecek yatırımlar hakkında bilgi verdi. - BİLECİK
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