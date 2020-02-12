Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret - Son Dakika

Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret

14 dakika önce

Bilecik Vali yardımcıları Bayırköy ziyaretinde belediye başkanından belde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldılar.

Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret, System.String[]

Bilecik Vali yardımcıları Bayırköy ziyaretinde belediye başkanından belde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldılar.


Bilecik Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Rahmi Köse, Bayırköy beldesinde bir takım incelemelerinin ardından Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yaman, vali yardımcılarına belde de yapımı devam projeler ve 2020 yılında hayata geçecek yatırımlar hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Rahmi Köse, Bayırköy, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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