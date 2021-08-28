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Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

28.08.2021 08:57
Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi, System.String[]

Bayburt'ta, vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.

Bayburt'ta, vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri atamaları kapsamında görev yerleri değişen Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül, Burak Çimşir ile Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok için veda yemeği düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim'in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Epcim yemeğin ardından yaptığı konuşmada mülki idare amirleri olarak görev yaptıkları yerlerde vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Görev yerleri değişen Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Bayburt'a katkı sağlamak amacıyla yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev yaptıklarını ifade eden Vali Epcim, "Bu zaman diliminde arkadaşlarımız oldukça başarılı çalışmalar yaptıkları için kendilerini takdir ettik. Kendilerine bundan sonraki yaşantılarında başarı temenni ediyorum." dedi.

Vali Epcim şöyle devam etti: "Hepimizin sıkça söylediği gibi, milletimize hizmet etmek bir nasiptir. Bu manada değerli arkadaşlarımızın bundan sonraki görevlerinde de milletimize en üst düzeyde hizmet edeceklerine ve bu hizmetin de onlara nasip olacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle arkadaşlarımızı tekrar tebrik ve takdir ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun."

Milletvekili Fetani Battal ise mülki idare amiri olarak Bayburt'a hizmet eden Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara teşekkürlerini iletti.

Bayburt'un kendine has özellikleri olduğunu aktaran Milletvekili Battal, "Bunu Bayburt'ta görev yapmış birçok arkadaşla ben müşahede ettim. Bunu sizde gittikten sonra yakından hissedeceksiniz. Fakat şunu söylemeliyim, biz Bayburtlular olarak ömür boyu bu bağın devam ettiğini birçok dostumuzla müşahede ettik. Burada kurduğunuz dostluklar, ayrıldıktan sonra da devam eden dostluklara dönüşüyor. Ülkenin muhtelif yerlerinde memuriyetler yaptım. Halen oradaki dostluklarımızın devam ediyor olması, hayatımızın bugünlerinde bazen moral, bazen motivasyon, bazen tecrübe olarak katkı sunuyor. Ben Bayburt'a verdiğiniz emekler için hepinize teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta bir yılı aşkın süre boyunca hizmet ettiklerini dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül de devlet hizmetinde sürekliliğin esas olduğunu belirtti. Kendileri açısından yer değişikliğinin bir son olmadığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Akgül, "Buradaki son bir son değil esasında. Devletin başka bir mecrasında, başka bir vilayet ve ilçesinde yeni bir görev almaktır esasında. Bu süre kapsamında başta valimize şükranlarımı arz ediyorum. Kendisi bize vali olmaktan ziyade bir meslek büyüğü, bir abi olarak yol gösterdi. Yanlışlarımızı düzeltti. Haricinde benimle birlikte alın teri döken, dirsek çürüten, mesai mevhumu olmaksızın çalışan saygı değer meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum." şeklinde konuştu.

Bir yıl önce Bayburt'a geçici olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Burak Çimşir, bu değişikliğin kendisini onurlandırdığını dile getirdi. Bir yıl boyunca Vali Epcim'in ve çalışma arkadaşları ile güzel zamanlar geçirdiğini aktaran Vali Yardımcısı Çimşir, "Valimize, tecrübelerinden istifade ettik, şükranlarımı sunuyorum. milletvekilimize, garnizon komutanımıza, başsavcımıza, değerli meslektaşlarımıza, ilgili kurum müdürlerimize de saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Program Vali Cüneyt Epcim'in, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Burak Çimşir ile Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok'a hizmetleri anısına çeşitli hediyeler takdim etmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi
Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi
Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

Mustafa Babacan, Milletvekili, Demirözü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika


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