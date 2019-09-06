Vali Yardımcılarından Rektör Uysal'a ziyaret
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Ali Bezirgan, Kenan Eskin ve Mustafa Güney ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Ali Bezirgan, Kenan Eskin ve Mustafa Güney ile bir araya geldi.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Ali Bezirgan, Kenan Eskin ve Mustafa Güney, Rektör Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.
Rektör Uysal, Beziran, Eskin ve Güney'e iyi dileklerinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA
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