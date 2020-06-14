Vali Yardımcısı Atar, Çatak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Çatak ilçesinde Valilik tarafından yaptırılan okul, devlet hastanesi ve inşaatı devam eden çeşmede incelemelerde bulundu, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Çatak ilçesine giden Atar, ilk olarak yapımı devam eden Şehitler Çeşmesi inşaatını inceledi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Atar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan ve askerlerle bir araya geldi, çalışmalarında başarılar diledi.

Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan Devlet Hastanesine giderek görevlilerden bilgi alan Akar, eğitim-öğretime hazır hale getirilen 24 derslikli Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yurdunda incelemelerde bulundu.

Buradan İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Akar, Özel Harekat Polislerini, Kayaboğazı Jandarma Karakolunu da ziyaret ederek asker ve polislerle bir araya geldi.

Atar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, YİKOB Kontrol Amiri Elektrik Mühendisi Mahmut Türker de eşlik etti.