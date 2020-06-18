Vali Yardımcısı Atar, Gevaş'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Gevaş ilçesinde Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyonu Başkanlığı tarafından yaptırılan kaymakamlık binası ve Yoldöndü Karakolu hizmet binalarını inceledi.



Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile birlikte Gevaş Balaban Jandarma Yol kontrolü yapan askerlerle bir süre sohbet eden Atar, güvenlik güçlerinin kendilerinin göz bebeği olduğunu söyledi.



Buradaki ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakoluna geçen Atar, yeni hizmet binasını da inceledi.



Karakol ziyaretini tamamladıktan sonra ilçe merkezine geçen Atar, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ile makamında görüştü.