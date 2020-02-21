Vali Yardımcısı Beşikci'den kelebek bebeğe ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı Beşikci'den kelebek bebeğe ziyaret - Son Dakika

Vali Yardımcısı Beşikci'den kelebek bebeğe ziyaret

7 saat önce

Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, kelebek hastalığı ile dünyaya gelen Şenay bebek ve ailesini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Beşikci'den kelebek bebeğe ziyaret, System.String[]

Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, kelebek hastalığı ile dünyaya gelen Şenay bebek ve ailesini ziyaret etti.


Vali Yardımcısı Beşikci, beraberinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Refai Yıldırım ve Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır ile birlikte Dicle Üniversitesi'nde yatan kelebek hastası Şenay bebek ve ailesini ziyaret etti. Çelik ailesinin ikinci çocuklarının da kelebek hastalığı ile dünyaya geldiğini öğrenen Vali Yardımcısı Beşikci, aileye gerekli desteğin verileceğini kaydetti.


Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da, Çelik ailesinin ikinci çocukları Şenay'ın da kelebek hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi. Çalışır, "Biz kelebek çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bugün de Şenay bebek ve ailesini ziyaret ettik. Desteklerinden dolayı Vali Yardımcısı Beşikci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Refai Yıldırım ve bize yardımcı olan Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul'a teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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