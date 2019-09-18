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Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Kale'de muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Denizli Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Kale ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Kale'de muhtarlarla buluştu, System.String[]

Denizli Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Kale ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kale Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Yardımcısı Cantürk, Kaymakam Samet Serin ile görüştü.

Cantürk, daha sonra İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Kaymakam Serin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlardan mahallelerinin sorunları ile ilgili bilgi alan Cantürk, sorunların çözümü konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Daire amirleri de kurumlarıyla ilgili sorunları not alarak, çözülmesi gereken konularla ilgili muhtarlara bilgi verdi.

Mehmet Salih Sağınç, Celalettin Cantürk, Denizli, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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