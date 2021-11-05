Üye Girişi
Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

05.11.2021 12:28
Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, Karasu ilçesinde turizme kazandırılması planlanan alanlarda inceleme yaptı.

Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, Karasu ilçesinde turizme kazandırılması planlanan alanlarda inceleme yaptı.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş da ziyarette hazır bulundu.

Helvacı ve Sarı, Dural ve Acar'a, Karasu Kalesi'nin tarihçesi, konumu, genel yapısı ile karavan turizmine kazandırılması planlanan alanlar hakkında bilgi verdi.

Sarı, yaptığı açıklamada, "Karasu Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılmasının ilçemize büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca doğada tatil yapmayı sevenler için kamp ve karavan olmazsa olmazdır. Şehrimiz deniz, doğa, nehir, göl ve turizm açısından zengin alanları içermekte. Bu alanlar karavan turizmi için de çok uygun." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu
Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu
Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu
Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

Hisarcık, Sakarya, Turizm, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu 12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans 11:42 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı MSB sosyal medyadaki 11:02 MSB sosyal medyadaki "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti! Tek tek tespit edildiler
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider

Son Dakika Haberleri
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu         
12:20
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı         
12:02
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 12:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement