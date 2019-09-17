Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Duruk, 3 bin 600 rakımda incelemelerde bulundu
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Vali Yardımcısı Duruk, 3 bin 600 rakımda incelemelerde bulundu

1 saat önce

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, 3 bin 600 rakımdaki kayak merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Duruk, 3 bin 600 rakımda incelemelerde bulundu, System.String[]

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, 3 bin 600 rakımdaki kayak merkezinde incelemelerde bulundu.


Hakkari'deki köy ve mezraları tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, bu defa da 3 bin 600 rakımlı kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, kayak merkezi pistini sezona hazır duruma getirdiklerini belirtti. Duruk, "Pistleri en az 3,5 kilometre daha uzattık. Kayak merkezinde yapımı devam eden pist çalışmalarını yerinde inceledik. 3,5 kilometre uzunluğundaki yeni pistin kısa sürede tamamlayıp kış mevsiminde kayak severlerin hizmetine sunacağız. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Yüksek rakıma yaya olarak çıkan Vali Yardımcısı Durak'a teknik elemanlar da eşlik ederek bölgede, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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