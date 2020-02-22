Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgelerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgelerini denetledi - Son Dakika

Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgelerini denetledi

6 saat önce

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Çukurca ilçesinde çığ tehlikesi arz eden bölgelerinde denetlemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgelerini denetledi, System.String[]

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Çukurca ilçesinde çığ tehlikesi arz eden bölgelerinde denetlemelerde bulundu.


Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler, Hakkari-Çukura yolu güzergahında çığ tehlikesi olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Çukurca ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Duruk, İl Özel İdaresi Çukurca Şefliği personelleri ile bir araya gelerek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Türkiye genelinde en çok karın yağdığı illerin başında Hakkari geldiğini belirten Vali Yardımcısı Duruk, il özel idaresi karla mücadele ekibinin kazasız belasız kısa sürede köy ve mezra yollarını ulaşıma açtığını belirtti. Çığların risk olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini de ifade eden Duruk, çığ tehlikesinin Hakkari-Çukurca kara yolu ve yüksek kesimlerde devam ettiğini söyledi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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