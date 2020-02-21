Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgesinde - Son Dakika

Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgesinde

7 saat önce

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, Kırıkdağ köyündeki çığ bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgesinde, System.String[]

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, Kırıkdağ köyündeki çığ bölgesinde incelemelerde bulundu.


Karla karışık yağmur nedeniyle çığların peş peşe düştüğü Hakkari'de olası çığlara karışı önlemler alınmaya başlandı. Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve beraberindekiler de Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Duruk, Kırıkdağ köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.


Çağların düştüğü bölgede de ziyaretlerde bulunan Vali Yardımcısı Duruk, köylülere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


Köylüler inen çığın küçükbaş hayvanların içinde bulunduğu ahırların arkasına kadar gelerek durduğunu, can ve mal kaybının yaşanmadığını belirttiler.


Yolda geçmekte olan Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk de Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile birlikte köylülerle bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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