Vali Yardımcısı Duruk, jeotermal sondaj alanını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı Duruk, jeotermal sondaj alanını inceledi - Son Dakika

Vali Yardımcısı Duruk, jeotermal sondaj alanını inceledi

7 saat önce

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari-Van karayolu güzergahında jeotermal sondajı yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Duruk, jeotermal sondaj alanını inceledi, System.String[]

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari- Van karayolu güzergahında jeotermal sondajı yapılacak alanda incelemelerde bulundu.


Jeotermal sondajı alanında teknik ekipten proje çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Duruk, burada toplanan vatandaşlarla da bir süre sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Hakkari-Van karayolu güzergahında yapılacak olan jeotermal sondajı bölgesindeki 5 bin metrelik alanda 2 otel, 40 odadan oluşan 1+1 20 oda, 2+1 suit oda, bay-bayan 2 adet yüzme havuzu ve termal otelde fizik tedavi rehabilitasyon merkezi olacak şekilde dizayn edileceği belirtildi.


Projede ayrıca 20 dönümlük alanda sera projesi ısıtması jeotermal su ile sağlanacak şekilde planların yapıldığı öğrenildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, projenin bölge açısından hem turizm hem de sağlık için önemli bir çalışma olacağını söyledi. Yeni projenin bölge insanına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Yardımcısı Duruk, "İlimizin ihtiyacı olan tarımsal ihtiyaçlarımızı kendimiz sağlayabileceğimiz sera faaliyetlerinde sebze ve meyve çeşitlerinde üretileceği alan 20 dönümlük arazi üzerinde kurulacağını müjdesini veriyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:18 Kaynak: İHA

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