Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini ziyaret etti

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, kayak merkezinde projesi onaylanan otel alanında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini ziyaret etti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, kayak merkezinde projesi onaylanan otel alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin merkez, ilçe, köy ve mezralarına yönelik ziyaretlerini sürdüren ve yöre halkının sorun ve sıkıntılarını yakında dinleyen Vali Yardımcısı Duruk, bu defa ise kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve beraberindeki teknik ekip, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan ve projesi yapılan Mergabütan Kayak Merkezi Tesislerinde yer keşfi yapılan yeni konaklama merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari'ye daha iyi hizmetin sağlanması için yapılacak olan yeni konaklama alanı için çalışma başlatacağını ifade eden Duruk, Hakkari halkına şimdiden hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
otel, hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Duruk, kayak merkezini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]