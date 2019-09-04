Vali Yardımcısı Duruk, Yaşar ailesinin taziyesine katıldı

Hakkari İl Öze İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Yaşar ailesinin taziyesine katıldı.



Hakkari merkez, il ilçe, köy ve mezraları tek tek dolayarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, bu defa da Yaşar ailesinin taziyesine katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Hakkari'nin Bağlı Akçağlı köyü Demirtaş mezrasında İl Özel İdaresi Akçağlı Şantiye Şefi Aydın Yaşarın vefat eden amcası Hacı Yaşar'nın taziyesine katılarak ailesi ve yakınlarını başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaşan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, okunan duanın ardından taziyeden yerinden ayrıldı.



Yaşar ailesi ise Vali Yardımcısı Duruk'a taziye ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ