Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Erkılıç'tan tarımsal işletmelere ziyaret
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Vali Yardımcısı Erkılıç'tan tarımsal işletmelere ziyaret

1 saat önce

Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Beypazarı ilçesindeki bazı tarımsal işletmeleri ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Erkılıç'tan tarımsal işletmelere ziyaret, System.String[]

Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Beypazarı ilçesindeki bazı tarımsal işletmeleri ziyaret etti.

İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı ilçesinin tarım potansiyeli, ürün çeşitleri ve tarımsal destekler hakkında Vali Yardımcısı Erkılıç'a bilgi verdi.

Erkılıç, ziyaret ettiği işletmelerinin yöneticilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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