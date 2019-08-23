Vali Yardımcısı Erkılıç'tan tarımsal işletmelere ziyaret
1 saat önce
Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Beypazarı ilçesindeki bazı tarımsal işletmeleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:42 Kaynak: AA
Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Beypazarı ilçesindeki bazı tarımsal işletmeleri ziyaret etti.
İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı ilçesinin tarım potansiyeli, ürün çeşitleri ve tarımsal destekler hakkında Vali Yardımcısı Erkılıç'a bilgi verdi.
Erkılıç, ziyaret ettiği işletmelerinin yöneticilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
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