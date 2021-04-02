Vali Yardımcısı Erten'in babası Avni Erten toprağa verildi - Son Dakika

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile birlikte tabutu taşıdı. Defin işleminin ardından mezar başında dualar okundu. - ÇORUM

Cenaze törenine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen , Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Sekreteri Recep Çıplak , AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, MHP Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, İyi Parti Kargı İlçe Başkanı Numan Moral, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz , Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan ve köy halkı katıldı.

Yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda olan Avni Erten, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erten cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Çorum 'un Kargı ilçesine bağlı Uzunyurt köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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