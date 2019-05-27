Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Etil'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Vali Yardımcısı Etil'den Başkan Ergün'e Ziyaret

5 saat önce

Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Etil'den Başkan Ergün'e Ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil'i kabul etti. Nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Yardımcısı Etil, Başkan Ergün'e yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Başkan Ergün, vatandaşların teveccühü ile yeniden göreve geldiklerini belirterek, daha önceden olduğu gibi yeni hizmet döneminde de tüm ilçelere eşit hizmete devam edeceklerini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:43 Kaynak: Bültenler
Cengiz Ergün, Abdullah Etil, Manisa, Güncel
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