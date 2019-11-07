Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret

Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret

7 saat önce

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı.


Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile Altay Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Gölbaşı, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürü Ayhan Tunç, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ekibi ve kursiyerler tarafından karşılandı. Müdür Ayhan Tunç, Vali Yardımcısı Gölbaşı'ya yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.


Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğü çalışanları tarafından değişik alanlarda verilen brifingin ardından Vali Yardımcısı Gölbaşı ve beraberindekiler; erbane, gitar, Reng-i Hakkari ve bağlama dalında kurs gören öğrencileri ziyaret etti.


Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Valiliği olarak kültürel ve sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, Hakkari Belediyesi Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğünü çalışmalarının takdirle şayan olduğunu ve desteklemeye davam edeceklerini söyledi. - HAKKARİ

Ayhan Tunç, Hakkari, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:34:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Gölbaşı'ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]