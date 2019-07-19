Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Kaya, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Yardımcısı Kaya, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi

31 dakika önce

Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya ve Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Kaya, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya ve Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bugün bizi ziyaretleriyle onurlandıran değerli Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya ile Genel Sekreter Sami Işık'a teşekkür ediyorum. Güzel Gölbaşımız için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Gölbaşımız için en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
İskender Yıldırım, Adem Kaya, Sekreter, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Kaya, Başkan Yıldırım ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]