Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı, Kayıp Arda'yı Arama Çalışmalarına Katıldı

Vali Yardımcısı, Kayıp Arda'yı Arama Çalışmalarına Katıldı

1 saat önce

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmalarına Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar da katıldı.

Vali Yardımcısı, Kayıp Arda'yı Arama Çalışmalarına Katıldı, System.String[]
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmalarına Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar da katıldı.

İstanbul'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın en son 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiği tespit edilmişti. O günden beri kayıp olan Duman için Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyor.

Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, arama çalışmalarını yerinde incelemek için Belgrad Ormanı Neşetsuyu mevkiine geldi. Arama çalışmalarına katılan ekip liderlerinden bilgiler alan Aksanyar bir süre sonra AKUT'un arazi aracıyla birlikte arama yapılan bölgeye gitti. Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, akşam saatlerinde Belgrad Ormanı'ndan ayrıldı.

Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda çalışmalara AFAD, AKUT ve İHH da katılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:05 Kaynak: İHA

Yaşar Aksanyar, Arda Duman, Belgrad Ormanları, Güncel
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