Vali Yardımcısı Kılıç'tan Başkan Erdem'e ziyaret - Son Dakika

Bursa Vali Yardımcılığı görevine atanan Mustafa Kılıç, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2012-2017 yılları arasında Nilüfer İlçe Kaymakamı olarak görev yapan ve son kararname ile Yalova Vali Yardımcılığı'ndan, Bursa Vali Yardımcılığı'na atanan Mustafa Kılıç'ı makamında ağırladı. Kaymakamlık yaptığı dönemde Nilüfer Belediyesi ile güzel hizmetler yaptıklarını dile getiren Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, yeniden Bursa'ya hizmet etme imkanı bulmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıç, "Daha önce olduğu gibi yine belediye başkanlarımız ve kamu görevlileriyle birlikte Bursa'ya güzel hizmetlerde bulunmak için ortak mesai harcayacağız. Hem Bursa'mızın hem de Nilüferimiz'in gelişmesi adına bizlere düşen ne tür görevler olursa, onları yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Vali Yardımcısı Kılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Turgay Erdem, "Yeniden Bursa'ya gelmenizden büyük mutluluk duydum. Bundan sonraki dönemde de birlikte çalışmaktan onur duyacağım. Umuyorum ki Bursa'ya hizmet adına yeniden güzel işlere birlikte imza atarız" dedi. - BURSA