Vali Yardımcısı Kumbasar, sıcak su sondaj çalışmalarını denetledi
Van kara yolu güzergahında bulunan sıcak su sondajı alanında incelemelerde bulundu.
Van kara yolu güzergahında bulunan sıcak su sondajı alanında incelemelerde bulundu.
Hakkari'ye yeni atanan Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, göreve başladığı günden itibaren projeleri devam eden 2 bin 700 rakımlı kayak merkezi otel inşaatı, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan seyir tepesi ve kent merkezinden 8 kilometre mesafede bulunan Otluca köyündeki millet bahçesinde incelemelerde bulunmuştu. Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Van sınırındaki Boybeyi ve Sarıtaş köyleri civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alanda yapılan ve Hakkari için önemli bir proje olan sıcak su kaynağı sondaj çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Yardımcısı Kumbasar, teknik ekipten bilgi aldı. Hakkari'ye büyük bir katkı sağlayacak sıcak su kaynağından sadece Hakkari değil; Van başta olmak üzere İran ve Irak'tan gelecek insanların da faydalanacağı belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:41
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Vali Yardımcısı Kumbasar, sıcak su sondaj çalışmalarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı Diş yaptırdıktan sonra ücreti çok bulan şahıs, hekimi tehdit edip yumruklu saldırıda bulundu "Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım? Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi