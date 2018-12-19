Vali Yardımcısı Öztürk'ten Kaymakam Koşal'a Ziyaret

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Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu

27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı