Vali Yardımcısı Sinan, Baro Başkanlığına veda ziyaretinde bulundu
1 saat önce
Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, bu ay içerisinde emekliye ayrılacak olmasından dolayı veda ziyaretlerine başladı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
Vali Yardımcısı Nevzat Sinan
, bu ay içerisinde emekliye ayrılacak olmasından dolayı veda ziyaretlerine başladı.
Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Temmuz ayı içerisinde emekliye ayrılacak olmasından dolayı veda ziyaretlerine başladı. Vali Yardımcısı Sinan, Nevşehir Baro Başkanlığı'nı ziyaret ederek Baro Başkanı Necmi Öncül
ile bir süre sohbet ederken Nevşehir'de güzel anıları olduğunu burasını hiç unutmayacağını ifade etti. Baro Başkanı Necmi Öncül'de nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Yardımcısı Nevzat Sinan'a teşekkür ederken emekliliğinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretin ardından Nevşehir Vali Yardımcısı kendisinin çizmiş olduğu Atatürk portresini Baro Başkanı Necmi Öncül'e hediye ederken Baro Başkanı Öncül'de Vali Yardımcısı Sinan'a hediye takdim etti. - NEVŞEHİR
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