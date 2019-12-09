Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.



Vali Yardımcısı olarak atanmasından dolayı Tabakçıoğlu'nu kutlayan Rektör Karacoşkun, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS