Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Son Dakika

Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

6 saat önce

Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi, System.String[]

Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


Vali Yardımcısı olarak atanmasından dolayı Tabakçıoğlu'nu kutlayan Rektör Karacoşkun, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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