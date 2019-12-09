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Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
6 saat önce
Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.
Vali Yardımcısı olarak atanmasından dolayı Tabakçıoğlu'nu kutlayan Rektör Karacoşkun, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS
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