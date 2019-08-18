Vali Yardımcısı Taşkın uğurlandı
1 saat önce
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt'ten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:41 Kaynak: AA
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt
Vali Yardımcısı Ceyhun
Dilşad Taşkın, Siirt'ten ayrıldı.
Eski valilik binası yanındaki parkta toplanan bir grup vatandaşla vedalaşan Taşkın, 5 yıl görev yaptığı Siirt'te güzel dostluklar kurduğunu söyledi.
Siirt'i hiçbir zaman unutmayacağını aktaran Taşkın, "Özellikle belediye çalışmalarında bana destek olan çalışmalarımıza katkı sunan tüm vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ben veda etmiyorum, gidişim geçici bir ayrılıktır. Sizlerle bir araya gelmek için en kısa zamanda yine Siirt'e geleceğim." dedi.
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