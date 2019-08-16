Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Taşkın vedalaştı
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Vali Yardımcısı Taşkın vedalaştı

40 dakika önce

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vedalaştı.

Vali Yardımcısı Taşkın vedalaştı, System.String[]
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vedalaştı.
Taşkın için Siirt Polisevi'nde düzenlenen veda programında konuşan Vali Ali Fuat Atik, birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğu Taşkın'ın, Siirt'ten ayrılacak olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Taşkın'ın iyi bir devlet terbiyesi almış tecrübeli bir bürokrat olduğunu aktaran Atik, "Özellikle belediye çalışmalarında önemli hizmetlerde bulunan Taşkın, ilimiz için emek sarf etti, çocuklarına ayırması gereken zamanı Siirt'e harcadı." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de Taşkın'ın Siirtliler tarafından sevilen bir yönetici olduğunu söyledi.

Taşkın ise gidişinin geçici bir ayrılık olduğunu aktararak, "Siirt'i ikinci memleketim olarak görüyorum. Bu geçici bir ayrılıktır, inşallah fırsat buldukça Siirt'e geleceğim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:05 Kaynak: AA
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