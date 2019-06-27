Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'dan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
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Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'dan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

1 saat önce

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'dan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret, System.String[]
Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret sebebiyle memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'a teşekkür etti. Vali Yardımcısı Yılmaz da Rektör Murat'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Rektör, Sedat Murat, Güncel
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