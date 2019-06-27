Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'dan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
1 saat önce
Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyaret sebebiyle memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz'a teşekkür etti. Vali Yardımcısı Yılmaz da Rektör Murat'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE
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