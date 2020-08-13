Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Adana'da annesi ve kardeşini öldürdükten sonra tutuklanan vali yardımcısının, eve gelen polislere gülümseyerek, "Kardeşim babamı dar ediyordu ben de öldürdüm" dediği öğrenildi.

Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı, System.String[]

Adana'da annesi ve kardeşini öldürdükten sonra tutuklanan vali yardımcısının, eve gelen polislere gülümseyerek, "Kardeşim babamı dar ediyordu ben de öldürdüm" dediği öğrenildi. Baba Şeref Polat da ifadesinde öldürülen avukat oğlu Altuğ'un kendisini dövdüğünü, vasilik davası yüzünden iki oğlunun sürekli tartıştığını anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü. Vali yardımcısı daha sonra 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat'ın da sorgusu emniyette tamamlandı. Zanlı sevk edildiği adliyede "kasen adam öldürmeden" tutuklandı.

"İntihar etmek istedi baba önledi, polis gelince gülümsedi"

Tutuklanan zanlının annesi ve kaçan kardeşini öldürdükten sonra kafasına tabancayı dayayıp ölmek istediği ancak babası Şeref Polat'ın ikna ettiği daha sonra da polisin geldiği öğrenildi. Ayrıca zanlının eve gelen polise gülümseyerek "kardeşim babamı darp ediyordu öldürdüm" dediği öne sürüldü.

Baba Şeref Polat'ın da ifadesi ortaya çıktı. Baba Polat'ın ifadesinde, "İki oğlum da birbirleriyle hiç geçinemez. Sürekli olarak tartışacak bir şeyler bulurlar. Benim akıl sağlığım yerinde. Yaklaşık 4 ay önce oğlum Altuğ Polat, vasiliğimi almak için dava açmıştı. Ben ne oğlum Altuğ'a ne de oğlum Tolga'ya vasilik vermek istemiyordum. Sürekli olarak Altuğ'un açtığı dava üzerine, hem benim evimde yüz yüze hem de telefonla birbirlerini aradıklarında tartışıyorlardı. Yaklaşık 15 gün önce oğullarım Altuğ ve Tolga, bizim evde, benim vasiliğim üzerine tartıştılar. O günden bu yana Tolga'yı görmedim. Oğlum Altuğ'un açtığı vasilik davası sonrası bankada bulunan 1 milyon TL'lik param donduruldu. Olay günü 'yürüyüşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldım, saat 21.30'da ise eve geldiğimde diğer oğlum Tolga Polat'ın eve geldiğini gördüm. Tolga tek başınaydı. Elinde tabanca görmedim. Gelir gelmez 'Annem nerede?' diye sordu. Ben de eşim Afiyet İkbal evde olduğu halde 'Bilmiyorum' dedim. 'Ben, aşağıda merdivenlerde Altuğ'u vurdum' dedi. Belinden siyah renkli bir tabanca çıkardı. Elinde tabancayla evin banyosuna doğru gitti. Banyonun kapısını açmaya çalıştı ama banyo kapısı kilitliydi. Banyonun kapalı kapısının önünden 3 el silah sıktı. Ben olanları görüyordum. Banyonun kapısından hiç içeriye girmedi. Eşim Afiyet İkbal'in banyoya girip, kendisini kilitlediğini duymadım. Banyoya girdiği anı görmedim. Arkasından mutfağa girdim. Tolga elindeki tabancayı hazırlıyordu. Silahlardan biraz anlarım. Tolga, elindeki tabancayla mutfakta doldur-boşalt yaptı. Bana 'intihar edeceğim' dedi. Daha sonra elinde tabancayla evin salonuna geçti. Normalde benim kendisine gücüm yetmez ama bir hamleyle elinden tabancayı aldım. Biraz direndi ama bana zarar vermek istemedi. Zaten oldu bitti, bana zarar vermek istemez. Ben kendisinden tabancayı aldıktan sonra bana 'Hapis yatılır mı baba, ver kendimi de vuracağım' dedi. Ben kendisine tabancayı vermedim. Tabancanın arkasındaki düğmeden emniyete aldım. Tetiğe bastım ama çalışmadı. Polisler gelene kadar silahı almak için yalvardı ama vermedim. Kapıyı Tolga açtı, gelenler polis olduklarında söylediklerinde Tolga onlara gülümsedi. Polislere, 'Altuğ, babamı darp ediyordu, ben de öldürdüm' dedi. Annesi Afiyet İkbal ile ilgili bir şey söylemedi." dedi.

"Oğlum beni döverdi

Baba Polat öldürülen oğlunun kendisini darp ettiğini ileri sürerek şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce saat 21.00 sıralarında oğlum beni elleriyle darp etti. Eşim Afiyet İkbal, beni ondan kurtardı. Olay sonrası polise gitmedim. Daha önce dövdüğünde de polise gitmemiştim. Altuğ'un beni dövdüğünü Tolga'ya söylemedim. Ama Tolga'nın eşine söyledim. Bankada 1 milyon TL kadar dondurulmuş param, 300 dönüm kadar arazim ve 4 bin metrekare arsam vardır. Oğlum Tolga'nın, Altuğ ve eşim Afiyet İkbal'i dövdüğüne şahit olmadım ve duymadım. Ben iki oğluma da vasiliğimi vermek istemem. Zaten bir ay önce Kurttepe'deki Ruh Sağlığı Hastanesi'nden akıl sağlığım yerindedir şeklinde doktor raporu almıştım. Ertesi günkü mahkemeye sunulacaktı. Oğlum Tolga, hiçbir zaman bana kredi çektirmek istemedi. 2-3 ay kadar önce 'Tarım kredisi çeksek ne olur?' dedi. Ama öylece kaldı. Üzerine bir daha konuşmadık. Oğlum Tolga, hiçbir zaman 'Bana senin vasin olayım' diye bir beyanda bulunmadı."

"Film gibi cinayet olmuş"

Emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki 1 milyon TL ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartıştı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine anne İkbal ile avukat oğlu, babanın 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması dün görülecek dava öncesi baba Şeref Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı.

Vali Yardımcısı Tolga Polat ise önceki akşam baba Şeref ve anne Afiyet İkbal Polat'ın 6'ncı katta, kardeş Altuğ Polat'ın 3'üncü katta yaşadığı apartmana geldi. Polat, avukat kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da kendini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu. - ADANA

Tolga Polat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:46

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali yardımcısının çifte cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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