Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısının Odasında Ölü Bulunması

Vali Yardımcısının Odasında Ölü Bulunması

20 dakika önce

Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için tören düzenlendi.

Vali Yardımcısının Odasında Ölü Bulunması, System.String[]
Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için tören düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğünde yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki İmamgiller'in cenazesi, işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Valiliği önüne getirildi.

Bu sırada gözyaşı döken İmamgiller'in hakim eşi İmran İmamgiller'i mesai arkadaşları ve yakınları teselli etti.

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, İmamgiller'in kutsal bir görevin başında hayatını kaybettiğini söyledi.

Ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Kasapoğlu, "Makanı cennet olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların yükselttiği bu medeniyeti ve devleti ilelebet muhafaza için bizler de var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Vali Davut Gül de birlikte çalıştığı süre içerisinde İmamgiller'in işini en iyi şekilde yaptığına ve iyi bir aile babası olduğuna şahit olduklarını dile getirerek, "Allah geride kalanlarına uzun ömürler versin. Milletimizin ve mesai arkadaşlarımın başı sağolsun, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in yaptığı duanın ardından cenaze, polis tören mangasınca omuzlara alınıp cenaze aracına bindirilerek Gaziantep Havalimanına götürüldü. Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi uçakla memleketi Sivas'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Suriye, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Cansu Dere'den Muhafız'a Övgü: Çok Beğendim Bir İlçe Diken Üstünde! İçme Suyunun Karşılandığı Bayramiç Barajı'na Zirai İlaç Atığı Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:45:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısının Odasında Ölü Bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]