Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti - Son Dakika

Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti

10.05.2021 18:56
Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti, System.String[]

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Dünya Engelliler Haftası sebebi ile 132 engelli bireyin istihdam edildiği Bizimköy Engelliler Üretim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Dünya Engelliler Haftası sebebi ile 132 engelli bireyin istihdam edildiği Bizimköy Engelliler Üretim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası sebebi ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz engelli vatandaşlar için istihdam ve sosyalleşme ortamı sağlayan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz'a, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu ile Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar eşlik etti.

Bünyesinde 132 engelli bireyin istihdam edildiği, engellilerin üretim sürecinde katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini, aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacı ile kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde; konfeksiyon, mantar, açık alan sebze ve meyve yetiştiriciliği, seracılık ile arıcılık bölümleri bulunuyor. Merkezi ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, konfeksiyon atölyesi ve mantar üretim çiftliğini dolaşıp yetkililerden bilgi alarak, çalışmaları yerinde incelediler.

Engelli olmanın kimsenin kendi tercihi olmadığını vurgulayan Vali Yavuz, "Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur" dedi.

Sizlere hizmet etmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum

Engelliler mutlu olduğunda kendilerinin de mutlu olduğunu belirten Vali Yavuz, "Toplumun dezavantajlı grupları içerisinde bulunan engelli bireylerimizin isteklerini dinleyip, ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız ve çalışmaya da devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimi olmak üzere başlattığımız "Gönülden Gönüle" projemiz kapsamında yaptığımız hane ziyaretlerimizde engelli kardeşlerimizden gelen bir isteği yerine getirdiğimde, onun yüzündeki tebessümün sebebi olduğumu hissetmek beni çok mutlu ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artmasını diliyor, Engelliler Haftalarını kutluyor; tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine esenliklerle dolu bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu. Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte çalışanlarla da bir süre sohbet ederek, onlarla yakından ilgilendi. - KOCAELİ

Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti
Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti
Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti
Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti
Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti
Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti

Selda Yavuz, İstihdam, Kocaeli, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz, 132 engelli bireyin istihdam edildiği merkezi ziyaret etti - Son Dakika


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