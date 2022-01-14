Üye Girişi
Vali Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Vali Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı

14.01.2022 15:47
Vali Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 16 Ocak 1923'te İzmit Kasr-ı Hümayun'da gerçekleştirdiği tarihi toplantıda, Kurtuluş Savaşı boyunca yazıları ve haberleriyle milli mücadeleye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkenin geleceğini konuştuğunu belirtti.

Atatürk'ün, toplantıda Türkiye'nin yeni rotasını çizdiğini ve cumhuriyetin temellerini attığını vurgulayan Yavuz, "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi toplantıya katılan Dr. Adnan Adıvar'ı, Velit Ebuzziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Falih Rıfkı Atay'ı, Suphi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halide Edip Adıvar'ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz, daha o yıllarda basının önemli bir toplumsal aktör olduğunun farkında olan Atatürk'ün, cumhuriyetin ilanı gibi büyük bir olayı ilk olarak basınla paylaştığın aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tarihi toplantıya tanıklık eden basın ise yorgun ve fakir düşmüş ama onurunu hiçbir zaman yitirmemiş, aziz bir milleti tek bir amaç için bir araya getirecek sorumluluğun temsilcisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır. Bu vesileyle ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyorum."

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika


Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor Sahibi dağda otlatırken fark etti! Kilis'te kulağında boynuz çıkan keçi görenlerin ilgisini çekiyor         
15:51
Bu animasyon savaş çıkarır! İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu Bu animasyon savaş çıkarır! İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu         
15:45
Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi         
15:41
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yeni düzenleme! Artık maaş günü resmi tatile denk gelse bile zamanında ödenecek SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yeni düzenleme! Artık maaş günü resmi tatile denk gelse bile zamanında ödenecek         
15:24
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
15:49 Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi iki buçuk aylık tutukluluktan sonra tahliye edildi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:28 "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
14:57 Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor
14:57 Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'da gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü
14:41 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi
14:31 Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 15:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement