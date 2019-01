Vali Yavuz: "45 Kamu Binasında Hasar Meydana Gelmiştir"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki şiddetli rüzgara ilişkin, 45 kamu binasında, vatandaşlara ait 57 mesken, 4 samanlık benzeri çatı ve pencerelerde hasar meydana geldiğini, 14 aracın zarar gördüğünü söyledi.

Vali Yavuz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği basın toplantısında, dün akşam saatlerinde kentte başlayan rüzgar ile fırtınanın, özellikle Korgan ilçesinde 120 kilometreyi aşan hıza ulaştığını, diğer ilçelerde de 80 kilometreyi aştığını belirtti.



Buna bağlı 12 ilçede çatı uçması, ağaç devrilmesi, cam kırılması gibi olaylar yaşandığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:



"Sevindirici olan kısmı, şu ana kadar herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Şu an itibarıyla yaptığımız tespitlere göre 41 okul ve yurt, 3 jandarma hizmet binası, 1 hastane olmak üzere 45 kamu binasında hasar meydana gelmiştir. Bunun dışında vatandaşlarımıza ait 57 mesken, 4 samanlık benzeri çatı ve pencerelerde hasar meydana gelmiş, 14 araç zarar görmüştür. 3 vatandaşımız karbonmonoksit zehirlenmesi, bir vatandaşımız da çatıdan gelen artıklar vesilesiyle yaralanmıştır."



Fırtına nedeniyle oluşan hasarların tamamını tespit etmek üzere kurumların görevlendirildiğini kaydeden Yavuz, bu rakamların değişken olduğuna işaret etti.



Yavuz, enerji nakil hatlarında önemli hasarlar meydana geldiğini belirterek, "Maalesef bazı bölgelere elektrik verilememiştir. Bu kapsamda da 1243 trafoda arıza meydana gelmiş, 436 mahalleye elektrik verilememiştir. Valiliğimizin koordinasyonunda bu konuda 63 ekip görevlendirilmiştir. Bu sorunların kısa zamanda giderilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.



Hava şartlarının olumsuz olmasının beklendiğine dikkati çeken Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından yetkililerin uyarılarına dikkat etmelerini istedi.



Öte yandan, İkizce ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesinin erkek öğrenci pansiyonunda çatının uçması üzerine 40 öğrenci evlerine gönderildi.



Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ahırın yıkılması sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

